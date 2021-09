Erotische Hörgeschichten : „Ohhhhh jaaa!“ Mit Audio-Pornos zum Orgasmus – klappt das?

Um Frauen für Pornos zu begeistern, setzen Anbieter auf Audio-Geschichten. Aber kann man sich wirklich zum Höhepunkt hören?

Flensburg | "Er zieht langsam meinen Slip an meinen Schenkeln herunter und geht in der Bewegung vor mir auf die Knie", sagt eine Stimme, die den Namen Lia trägt. "Deine Lippen sind so weich, Du schmeckst so sonnig und süß, dass mein Verstand kapituliert", flüstert Samuel. Und Gabriel erzählt mit französischem Akzent: "Ich spüre deinen Fuß, der meine Wade hinaufwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.