Leben in einer offenen Beziehung : Polyamore Ehe: „Wenn es zum Sex kommt: Ist das Ehebett tabu?“

Eine offene Beziehung ist für viele Paare unvorstellbar. Pascal lebt seit 2016 in einer polyamoren Ehe. Was sind die Vorteile von Polyamorie, welche Vorurteile gibt es und wenn es zum Sex kommt: Ist das Ehebett tabu?

Hamburg | Pascal C.* ist 35 Jahre alt, arbeitet als Büroangestellter in Hamburg und lebt mit seiner Frau in einer polyamoren Ehe – er und seine Frau haben mehrere Liebesbeziehungen gleichzeitig. Immer wieder sieht er sich deshalb mit Vorurteilen konfrontiert, mit denen er hier aufräumen will. Im Protokoll berichtet er aus seinem Leben: mehrere Liebesbeziehungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.