Ehemaliger Sidekick von Harald Schmidt : Manuel Andrack: So geht Wandern für Anfänger und Fortgeschrittene

Im Interview erklärt Manuel Andrack, der ehemalige Sidekick von Harald Schmidt, wie Anfänger Spaß am Wandern finden.

16. Juli 2020, 14:25 Uhr

Osnabrück | Herr Andrack, auf meiner Uhr ist es 10.33 Uhr – wie viele Kilometer haben Sie heute schon auf Ihrer Uhr?

(Lacht.) Keinen einzigen, ich war total faul. Ich gehe ja gerne wandern, aber ich bin nicht besessen und muss jetzt nicht manisch jeden Morgen meine Runde laufen. Gestern habe ich hier im Saarland sportlich schnell eine schöne Runde gedreht, die nächste Tour ist dann für übermorgen geplant.



Was heißt sportlich schnell? Sind Sie mit Schrittzähler, Fitnessuhr und allem möglichen Equipment unterwegs?

Nein, das nicht. Ich hatte letztens mal einen Personal Fitnesstrainer, der sich mir angedient hatte und sagte, die während der Corona-Zeit draufgefutterten Pfunde bekäme ich beim Wandern nur weg, wenn ich immer wieder kurzzeitig den Puls hochjage. Also an Steilstrecken nicht schön langsam gehe, wie es in der Wanderfibel steht, sondern mit Vollgas den Berg hochlaufe. Das ist aber jetzt nicht die Art, wie ich normalerweise wandere.

Was ist denn für Sie eine normale Wanderstrecke – 10 Kilometer, 15 oder noch mehr?

Normal ist schwer zu definieren. Das hängt auch davon ab, ob man alleine, in der Gruppe oder womöglich auch mit Kindern wandert. Alles zwischen 4 und 25 Kilometern finde ich normal. Der Deutsche Wanderverband sagt, alles über eine Stunde sei schon wandern. Das finde ich allerdings ein bisschen niedrigschwellig. Letzte Woche bin ich mit fünf anderen in Boppard am Rhein gewandert, das war zwar mit 5,6 Kilometern ein relativ kurzer Wanderweg, aber wir haben trotzdem viereinhalb Stunden gebraucht.

Viereinhalb Stunden? 5,6 Kilometer schafft man doch in einer guten Stunde.

Aber nicht da. Es ging über 300 Höhenmeter, und es war natürlich auch eine Einkehr dabei. Wenn wir nicht eingekehrt und zügig gegangen wären, hätten wir es vielleicht in anderthalb Stunden geschafft. Aber wenn man auch mal die Aussicht genießt, ein Foto macht, sich auf eine Bank setzt und was trinkt und bei der Einkehr noch was trinkt und isst, dann kommen auch mal viereinhalb Stunden zusammen. Das gehört ja beim Wandern dazu.

Das Schönste am Wandern ist also die Einkehr?

(Lacht.) Es gibt Leute, für die es der einzige Grund ist, wandern zu gehen. Aber ich finde die Einkehr tatsächlich sehr wichtig. Deswegen führe ich schon seit Jahren einen Kampf gegen Rucksackverpflegung und habe gleich bei meinem ersten Wanderbuch böse Leserbriefe von sehr traditionellen Wanderern bekommen. Die schrieben, ich sei gar kein richtiger Wanderer, weil ich ständig davon schreiben würde, wie ich hier einkehre und dort einkehre. Ein richtiger Wanderer aber habe Rucksackverpflegung dabei.

Aber da sind Sie anderer Meinung?

Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hielt ich das für totalen Unsinn. Ein ganz wichtiger Vorteil gegenüber anderen Arten, sich zu bewegen, wie Joggen, Golfspielen oder Tennis ist doch: Beim Wandern hat man diesen Abwechslungsreichtum. Sie werden keinen Wanderer finden, der sagt: Das ist mein Lieblingsweg, und den gehe ich einmal die Woche – das sagen nur die Nordic Walker. Wanderer nehmen gern die unterschiedlichsten Landschafts- und Natureindrücke auf – da wär’s doch fast schon kriminell, die Stulle auszupacken, die man sich zu Hause geschmiert hat (lacht). Nein, dann sollte man bitte schön auch einkehren und gucken, was es für leckere regionale Spezialitäten gibt. Es gehört für mich einfach dazu, im doppelten Sinne die Wirtschaft zu stärken. Das hat mir jetzt in der Corona-Zeit richtig gefehlt, als die Gasthöfe geschlossen hatten.

Sie haben ja etliche Jahre Ihres Berufslebens mit Harald Schmidt verbracht – sind Sie auch mal mit ihm gewandert?

Nein. Wir hätten es wohl nicht 13 Jahre miteinander ausgehalten, wenn wir nicht den beruflichen und den privaten Bereich auseinandergehalten hätten. Ich habe ihm wohl mal ein paar Wandertipps gegeben, aber es war nie ein Thema, dass wir mal zusammen eine Wandertour machen.

Ihre Lebenswege sind ja ziemlich diametral auseinandergegangen – Sie wandern und schreiben Blogs und Bücher darüber, er schippert mit dem Traumschiff in der Weltgeschichte rum.

Für mich wäre das nichts, ich würde höchstens seekrank. Außerdem würde es mir wohl mehr Spaß machen, wenn ich das Ding steuern könnte. Die einzigen Kreuzfahrten, die ich in meinem Leben gemacht habe, waren Flusskreuzfahrten – Saar, Mosel, Rhein und nach dem Anlegen erst mal eine Wandertour.

In diesem Jahr liegt Wandern coronabedingt im Trend. Denken Sie, dass die Deutschen in diesem Sommer ihr Land kurz und klein wandern werden?

Das glaube ich nicht, aber es wird schon so sein, dass es auf den beliebten Wegen deutlich voller wird, als es früher war. Da bemerke ich jetzt schon, dass der Andrang enorm ist. Aber das ist natürlich auch eine Chance – es wandern jetzt sehr viele Leute, die das früher nicht auf dem Schirm hatten. Wandern ist ja nicht das Einzige, was in Corona-Zeiten übrig geblieben ist, aber vielen Leuten ist bewusst geworden: Wenn ich mich anstecken sollte, komme ich als Wanderer im Zweifelsfall besser über die Runden – das Virus hat ja überhaupt keinen Bock auf so eine trainierte Wanderlunge (lacht). Wobei im Zusammenhang mit Corona die Politiker das Wort Wandern gescheut haben wie der Teufel das Weihwasser.

Inwiefern?

Sie haben immer gesagt: Alles ist verboten, aber Spazierengehen geht natürlich. Aber es hat nie einer gesagt: Sie können natürlich gerne auch im Wald wandern. Wahrscheinlich, weil viele unter Wandern gleich Streckenwandern verstehen, mehrere Tage, Alpenüberquerung und Co. Dabei heißt wandern nicht: schwerer Rucksack, lange Strecken, hohe Berge. Man kann auch im Flachland wandern, sogar in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern (lacht). Es geht darum, an der frischen Luft und nicht in Räumen zu sein. Und darum, Spaß an der Landschaft zu haben.

Wo liegt denn überhaupt die Grenze zwischen Spazierengehen und Wandern?

Die Definition des Deutschen Wanderverbands würde ich nicht so unterschreiben – eine Stunde ist doch schon ein bisschen sehr wenig. Zwei Stunden sollte man schon unterwegs sein, vorher ist es wohl doch eher ein Spaziergang. Das Wesentliche am Wandern für mich ist aber die Naturintensität.

Wie geht Wandern für Anfänger?

Eins gilt für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene: Der Weg ist das Ziel. Es kommt nicht darauf an, möglichst schnell oder möglichst geradewegs zum Ziel zu kommen, sondern man sollte sich einen schönen Weg aussuchen. Ganz wichtig ist aber auch, sich nicht zu überfordern. Es gibt viele Kommunen, die als Wegebetreiber Rundwege von 18 Kilometern anbieten – die merken, dass solche Strecken nicht mehr so angenommen werden. Die Leute wollen nicht unbedingt sportwandern, gleich den ganzen Tag unterwegs sein und am Abend schmerzende Glieder und Blasen haben. Die wollen eher einen kurzen Weg gehen, dann vielleicht einkehren und am Nachmittag etwas ganz anderes machen. Man sollte sich nicht schinden, das ist auch für Wanderanfänger ganz wichtig. Wenn man sich von fünf Kilometern unterfordert fühlt, kann man ja am Nachmittag noch einen anderen Weg gehen oder die nächste Tagestour erhöhen. Dafür sind Rundwege ganz angenehm.

Warum?

Ich muss da immer an meinen Onkel denken, der in Trier geboren wurde, seit Jahrzehnten in Düsseldorf wohnt und sich vor ein paar Jahren vorgenommen hatte, den Eifelsteig komplett zu wandern, der über 300 Kilometer lang ist. Der hatte alles exakt vorgeplant, jede Etappe genau berechnet, Hotels und Pensionen schon gebucht – und hat dann nach drei Tagen abgebrochen. Der Rucksack war zu schwer gepackt, die Etappen mit teilweise über 20 Kilometern und vielen Höhenmetern zu lang – da hat er sich einfach kaputtgewandert.

Wie sieht’s mit der Ausstattung aus – was muss man bei einer Wanderung dabeihaben?

Das kommt immer drauf an. Wenn ich tatsächlich die Alpenüberquerung oder ein paar Tage auf dem Rheinsteig plane, dann gehören natürlich ein paar Sachen in den Rucksack. Aber wenn wir über mein Steckenpferd, das Mittelgebirgswandern in Deutschland, reden, dann ist die nächste Zivilisation nie so weit weg, dass man Angst haben muss, zu verhungern oder am Wegesrand auf ausgedörrte Skelette von Wanderern zu stoßen. Wenn man nicht mehr kann, ruft man sich ein Taxi und fährt nach Hause oder in die nächste Pension – habe ich alles schon gemacht. In den Rucksack gehört möglichst wenig – eine kleine Flasche Wasser, ein Schokoriegel und vielleicht noch die Wanderkarte, aber selbst die ist schon Luxus, denn die meisten Wege sind so gut markiert, dass man sie nicht braucht.

Da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Es gibt doch jede Menge ausgewiesene Wege, auf denen irgendwann an einer Gabelung die Markierung fehlt und man nicht weiß, ob’s jetzt nach rechts oder links weitergeht.

Das ist wirklich sauärgerlich. Deswegen gibt’s ja die sogenannten Premiumwege, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, wie man den größtmöglichen Wandergenuss aus der Landschaft herauskitzelt, und die dieses Zertifikat nicht bekommen, wenn sie nicht unverlaufbar markiert sind. Auf dem Rheinsteig gibt’s gefühlt an jedem dritten Baum diese blau-weiße Wegmarkierung – da muss man wirklich schon Tomaten auf den Augen haben, um sich zu verlaufen. Denn natürlich hat es Wanderer immer schon genervt, wenn sie plötzlich im Wald stehen und nicht wissen, in welche Richtung sie laufen sollen.

Was machen Sie denn in so einer Situation?

Ich verlass mich auf mein Gefühl, aber auf solchen Wegen habe ich eigentlich auch immer eine Wanderkarte dabei.

Was halten Sie vom Spruch „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung“?

Es gibt zwar noch dümmere Sprüche, aber in der Welt des Wanderns ist das der dümmste Spruch überhaupt. Ich bin zwar nicht aus Zucker und sage auch nichts gegen einen Schauer, aber mir kann keiner erzählen, dass es großen Spaß macht, bei Dauerregen irgendwo rumzulatschen. Man wird nass oder geht alternativ mit einem von diesen Regenponchos, die wirklich so was von scheiße aussehen. Ich habe auch schon Touren im Schwarzwald gemacht, auf denen ich mich gefragt habe: Warum tue ich mir das jetzt an? Es macht einfach keinen Spaß, wenn die Leute dir erzählt haben, man könne bis zum Straßburger Münster gucken, du aber nur Sicht bis zum nächsten Baum hast, weil es nebelig und verregnet ist.

Sie haben ja auch ein Buch übers Wandern mit Kindern geschrieben. Was machen Sie, wenn die Racker auf halber Strecke anfangen zu quengeln?

Im Idealfall passiert es nicht, weil der Weg so interessant ist, dass sie am liebsten noch eine Runde drehen wollen. Da sind die Eltern in der Bringschuld, einen tollen Weg ausfindig zu machen, der nicht nur durch Fichtenwälder führt, sondern wo man auch am und im Wasser spielen kann und es tolle Einkehrmöglichkeiten gibt – die sind nämlich auch für Kinder attraktiv, wenn’s dann ein schönes Eis oder eine Limo gibt. Aber wenn es doch passiert, gibt es jede Menge Waldspiele, mit denen man sie ablenken kann. Wer kann die größten Schritte machen? Wie viele Schritte sind es bis zu der Eiche dahinten? Zielwerfen mit Steinen oder Hüpfen über Kuhfladen – da gibt es vieles, was sie die öde Wegstrecke vergessen lässt. Und wenn alles nicht funktioniert, greift der Satz: „Langeweile ist gut für deine körperliche und geistige Entwicklung.“

Weiterlesen: So gelingt ein Wandertag mit Kindern



Mittlerweile werden Sie in manchen Medien gelegentlich als „Wanderpapst“ bezeichnet.

Ich hab mir das nicht ausgedacht, prozessiere aber auch nicht gegen jemanden, der mich so nennt. Mir ist diese Formulierung eigentlich zu klerikal. Vor ein paar Jahren hat mal ein Achtjähriger ein Bild für mich gemalt, da stand drunter „Für den Wandermeister Manuel Andrack“. Das fand ich toll. Wandermeister ist doch ein schöner Begriff, das passt auch zu den Lehr- und Wanderjahren, die ich jetzt wohl hinter mir habe.

In der Eifel wollte man kürzlich sogar eine kleine Brücke nach Ihnen benennen – was letztlich am Widerstand einiger Kommunalpolitiker gescheitert ist. Gibt’s denn jetzt wenigstens den als Trostpflaster in Aussicht gestellten Wanderparkplatz Manuel Andrack?

(Lacht.) Meines Wissens nicht. Das wäre ja schon fast eine Beleidigung – wenn schon, dann will man doch einen Wanderweg und keinen Parkplatz. Aber – und das finde ich richtig schön – es gibt eine ganz tolle Felspassage in der Luxemburgischen Schweiz, die heißt seit über zehn Jahren Mandrack-Passage. Manuel-Andrack-Passage fanden sie wohl zu lang und Andrack-Passage zu simpel, also haben sie die Mandrack-Passage daraus gemacht. Mich erreichen immer wieder Fotos von Wanderfreunden aus dieser Passage, die wirklich spektakulär ist. Darauf bin ich wirklich stolz, aber einen Wanderparkplatz…?

Sie haben ja tatsächlich das Wandern zu Ihrem Beruf gemacht.

Das kann man so sagen, auch wenn es leider noch kein Ausbildungsberuf ist. Es hat sich im Laufe der Jahre so entwickelt. Nach meinem ersten Wanderbuch, das ja ein kleiner Bestseller war, kamen Anfragen von Touristikern, ob ich mir vorstellen könnte, diesen oder jenen Weg zu eröffnen oder Journalisten zu begleiten und sie von dieser oder jener Region zu begeistern. Das wurde immer mehr, Fernsehen wurde immer weniger, und irgendwann stand dann auf meiner Visitenkarte „Autor, Moderator und Wanderer“.

In Ihrem Wander-Blog sind fast alle Einträge um 6.23 Uhr veröffentlicht worden. Sind Sie so ein Frühaufsteher oder sind die Einträge nur vordatiert?

(Lacht.) Ich bin jetzt nicht jemand, der schon während der Wanderung über Twitter oder Instagram raushaut: Hey, guckt mal hier, was für ein fantastischer Ausblick, ich bin gerade da und da... Meine Blog-Beiträge müssen immer reifen und sollten eine gewisse Allgemeingültigkeit haben. Nachdem von ein paar Fans dieses Blogs etwas in die Uhrzeiten reingeheimnist wurde, zu denen ich geschrieben hatte, habe ich mir gedacht: Jetzt nimmst du immer 6.23 Uhr. Das sind die Zahlen meines Geburtstags, die ich umgedreht habe. Außerdem ist es die Zeit, zu der mein Wecker klingelt.

Jetzt ist Wandern in Corona-Zeiten eine nahezu perfekte Beschäftigung – zwei andere Leidenschaften von Ihnen aber sind seit Monaten nicht möglich: zum Fußball ins Stadion und zum Konzert in einen Club oder eine Halle. Wie sehr leiden Sie darunter?

Konzerte weniger, in meinem Alter ist das nicht mehr so oft. Aber der Verzicht auf Fußball hat richtig wehgetan. Diese Wochen, in denen er gar nicht stattfand, hatten schon etwas von seelischem Lockdown, da habe ich eine innere Leere gespürt, weil ich normalerweise alle vier oberen Ligen abchecke, wer wie gespielt hat.

Haben Sie sich denn die Geisterspiele ohne Publikum angesehen?

Nein, das ist ja Fußball in Methadon-Form. Mir hat schon dieses eine Spiel vor Corona gereicht – Gladbach gegen den FC. Und mein Verein hat ja auch eindeutig gezeigt, dass er Publikum braucht und unter diesen Bedingungen gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Immerhin konnte ich dann wieder den Liveticker verfolgen, darüber war ich ganz froh.

Manuel Andrack

wird am 23. Juni 1965 als Sohn einer Hausfrau und eines Regierungsbeamten in Köln geboren, wo er auch aufwächst, sein Abitur macht und Germanistik, Kunstgeschichte sowie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert. Ins Berufsleben startet er als Redakteur einer TV-Produktionsfirma für RTL und Sat1, 1995 wird Andrack verantwortlicher Redakteur für die Harald-Schmidt-Show. Fünf Jahre später findet er sich in der Show als Redakteur im Studio auf der Bühne wieder und avanciert über 13 Jahre und in unterschiedlichen Sendern zum beliebten Sidekick des Entertainers.

Noch in dieser Zeit schreibt Andrack sein erstes Buch „Du musst wandern“ – nicht ahnend, dass er damit die Weichen für eine berufliche Neuausrichtung stellt. Er wird zu Vorträgen und Wegeeröffnungen eingeladen, wird Pate für Wanderwege, zum „Botschafter des Bieres“ gekürt, schreibt weitere Wanderbücher und Kolumnen, unter anderem für die „Zeit“, „Geo Spezial“ und das „Wandermagazin“. Aber auch seine zweite Leidenschaft, den Fußball, verarbeitet Andrack literarisch und veröffentlicht bereits 2005 das Buch „Meine Saison mit dem FC“, in dem er seine Liebe zum 1. FC Köln deutlich macht. 2017 folgt das Buch „Lebenslänglich Fußball“. Entsprechend hält er heute Vorträge nicht nur über Wandern und Wein, sondern auch über Fußball.

2008 zieht es den Ur-Kölner ins Saarland, wo der vierfache Vater heute mit seiner Frau in einem kleinen Ort bei Saarbrücken lebt. Der Saarländische Rundfunk (SR) begrüßt den Neubürger 2009 mit der siebenteiligen Sendereihe „Ich werde Saarländer“, in einer Saarbrücker Tatort-Folge spielt er 2011 einen Kneipenwirt, und für das SR Fernsehen moderiert er gemeinsam mit Harald Rüssel die Kochsendung „2 Mann für alle Gänge“. Vor allem aber wandert Manuel Andrack, schreibt weiter Bücher (für den November ist „Mein Jahr als Narr“ angekündigt) und einen viel gelesenen Blog, den er auf seiner Homepage manuel-andrack.de veröffentlicht.

