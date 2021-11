Lkw-Fahrer dringend gesucht : Warum diese zwei jungen Brummifahrer ihren Job trotz des schlechten Images lieben

Zeitdruck, mangelnder Respekt, Einsamkeit und schlechte Bezahlung: Das Image der Berufskraftfahrer könnte hierzulande kaum schlechter sein. Nick Kubitz und Annika Rose haben sich dennoch für diesen Job entschieden.

Osnabrück | Frei und unabhängig sein, mit dem Lkw durch Deutschland und Europa fahren, an den schönsten und abgelegensten Orten Rast machen und dabei noch Geld verdienen. In den 70er-Jahren glich das Bild des Berufskraftfahrers ebenjener Asphalt-Romantik, die heute so wohl kaum noch existiert. Von Zeitdruck, rauem Umgangston, langen Arbeitszeiten und schlechter B...

