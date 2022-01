Faszinierende Kraken : Die schlauesten Tiere des Meeres

Kraken, auch Oktopoden genannt, verfügen über acht Arme, drei Herzen und gelten als die schlauesten Tiere des Meeres.

Schleswig-Holstein | Sie haben acht Arme, drei Herzen, sehen ein wenig aus wie Aliens. Kraken sind ebenso faszinierende wie geheimnisvolle Wesen, ausgestattet mit für Weichtiere erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten und auch sonst allerhand Besonderheiten. Ihre Entwicklungsgeschichte zum Beispiel: Bei den Kraken, auch Oktopoden genannt, handelt es sich um eine geschätzte 600 Millionen Jahre alte Spezies. Sie teilen eine Linie mit Würmern, Muscheln und Schnecken. Die Schalen, über die sie zu Beginn noch verfügten, bildeten sich im Laufe der Evolution zurück. Die achtarmigen Meerestiere haben kein Rückgrat, ihre inneren Organe werden von einem weichen Mantel umhüllt. Ihre körperlichen Merkmalen: Mit Hilfe ihrer acht Arme bewegen sie sich auf dem Meeresboden fort. Haben sie es eilig, kommt ihr für die Atmung zuständiges Trichterorgan (früher Siphon genannt) zum Einsatz. Durch dieses drücken sie Wasser stoßweise aus dem Mantel nach außen und schießen so mit dem Kopf voran davon. Saugnäpfe als Sinnesorgane Die Arme haben an der Unterseite mit Noppen oder Saugnäpfen. Diese sind gewissermaßen die Sinnesorgane der Kraken. Sie können damit sehen, schmecken, fühlen sowie chemische Substanzen erkennen. Fragt sich, wie sie die acht Extremitäten – die sie sowohl alle gleichzeitig als auch einzeln und unabhängig voneinander steuern können – koordinieren. Wie genau das geht, sei noch nicht endgültig erforscht, heißt es in einem Porträt der Tiere in der Mitgliederzeitschrift des Deutschen Tierschutzbundes „Du und das Tier“. Eine Rolle spiele vermutlich „das große periphere Nervensystem: Etwa zwei Drittel der rund 500 Millionen Nervenzellen sind in den Extremitäten der Oktopoden miteinander vernetzt.“ Das im Kopf angesiedelte Gehirn ist also letztlich bis in die äußersten Spitzen hinein verästelt, was dem Kraken den Ruf vom Tier mit dem großen Gehirn eingebracht hat. Forscher sprechen auch von einem „alternativen Modell von Intelligenz“. Unbestritten sind jedenfalls die Lernfähigkeit dieser Kopffüßer und ihre in vielen Tests bewiesenen kognitiven Leistungen. Die Wissenschaft vergleicht ihre Intelligenz mit mindestens der von Ratten, das Wissenschaftsmagazin „GEO“ hat sie einmal als „verkannte Unterwasser-Genies“ bezeichnet. Zudem gelten sie als neugierig und verspielt. Mit Schlauheit und Neugier Mit der Kombination aus Schlauheit und Neugier hat es ein Exemplar namens „Inky the Octopus“ aus dem National Aquarium of New Zealand im neuseeländischen Napier im Jahr 2016 zum Medienstar und Buchprotagonisten gebracht. Inky gelang die Flucht in die Freiheit, indem er durch eine winzige Lücke im Deckel seines Beckens „ausbrach, ein 50 Meter langes Abflussrohr hinunterschlitterte und im Meer verschwand“, wie die englischsprachige Zeitung „The Guardian“ in ihrer internationalen Online-Ausgabe berichtete. Auch die Haut der Oktopoden kann dank lichtempfindlicher Proteine, sogenannter Opsine, Beachtliches leisten. Diese Opsine, die auch in den Photorezeptoren der Netzhaut zu finden sind, machen die Tiere zu Meistern der Tarnung, denn sie ermöglichen ihnen, den Wechsel von Lichtintensität zu erkennen und dann ihre Farbe blitzschnell an die der Umgebung und deren Struktur anzupassen. Und dann sind da noch die drei Herzen der Kraken. Das größte davon sitzt in der Körpermitte, zwei kleinere an der Basis der Kiemen. Sie sind zuständig für den Transport von Sauerstoff an das „Hauptherz“. Weichtiere ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.