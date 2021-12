Konsumkritiker über Weihnachten : Lieber einen Gutschein: Was macht gute Geschenke aus – und was schlechte?

Wir kaufen zu viel, sagt Carl Tillessen. Im Interview spricht der Konsumkritiker über abartige Geschenke, Sklavenarbeit in den Produktionsländern, und er erklärt, warum uns zu viel Konsum unglücklich macht.

Berlin | Carl Tillessen ist Chefanalyst beim Deutschen Mode-Institut. 2020 erschien sein konsumkritisches Buch „Konsum – Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen“, das sich mit den Produktionsbedingungen in der Modebranche und den Folgen des Konsums in den Industriestaaten beschäftigt. Herr Tillessen, Weihnachten steht vor der Tür – schenken Sie gern? ...

