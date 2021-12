Hamburger Freimaurerloge Absalom : Kein Zutritt für Frauen: Deswegen fühlt sich ein Freimaurer wohl damit

Sie bezeichnen sich als aufgeklärt und tolerant. Dennoch dürfen Frauen in den meisten Freimaurer-Logen keine Mitglieder sein. Warum er das mittlerweile schätzt, erklärt der Chef der ältesten Loge Deutschlands.

Hamburg | „Und wie findet Ihre Frau das?“ Jedidiah Harris, Chef von Deutschlands ältester Freimaurer-Loge hält inne und denkt kurz darüber nach was seine eigene Frau davon hält, dass er einem Verein so viel Freizeit widmet, der keine Frauen aufnimmt. Dann antwortet Harris: „Ich glaube, sie versteht nicht, warum es mir so wichtig ist, aber sie weiß und akzeptier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.