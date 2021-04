Sportlich : Alles im Gleichgewicht

Pilates ist Ganzkörpertraining und für Millionen Menschen eine Lebenseinstellung. Der Mensch hinter der Methode.

Flensburg | Wer sich im Internet über Joseph Hubertus Pilates schlau machen will, der stößt auf unzählige Legenden. Er sei griechischer Abstammung gewesen, er haben seine Methode als Kriegsgefangener in England entwickelt, war beim Zirkus und Boxer. Auch lässt sich nachlesen, dass er als Trainer von Max Schmeling in die USA ausgewandert sei. Doch bei genauerem Hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.