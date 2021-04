Instrument des Jahres : „Die Orgel ist der Synthesizer des Barock“

Warum die Orgel als Königin der Instrumente gilt – eine Spurensuche in der Eckernförder St. Nicolai Kirche.

Eckernförde | Dieser Klang, er geht durch Mark und Bein. Es dröhnt, es brummt, es ist ein Ganzkörpererlebnis. Man spürt den Holzboden der Empore in der St. Nicolai Kirche in Eckernförde vibrieren, wenn Volker Linhardt sich an die Orgel setzt und eine Kostprobe ihres Klangs gibt: „Das ist einfach ein faszinierendes Instrument, da steckt so viel Technik d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.