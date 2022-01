Gespalten wie ein Atomkern : In der EU ist ein Streit um die Atomkraft entbrannt

Zahlreiche Staaten setzen im Kampf gegen den Klimawandel, aber auch in der Absicht einer sicheren Stromversorgung weiter oder verstärkt auf Kernenergie. Deutschland hält am Ausstieg fest. Was ist besser?

Berlin/Brüssel | Deutschland am 31. Dezember 2021. Es ist die Nacht, in der drei weitere Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet wurden, darunter das in Brokdorf. „Damit enden über 35 Jahre sichere und zuverlässige Stromproduktion in Schleswig-Holstein“, erklärte Preussen Elektra – bisher Betreiber, nun Abwickler der Anlage – zum Abschied. Umweltaktivisten heult...

