Nutzen, Kosten, Nebenwirkungen : Was eine Impfung gegen Blasenentzündung wirklich bringt

Pinkeln nach dem Sex, Cranberry-Saft trinken und sich warm anziehen – das soll gegen Blasenentzündungen schützen. Aber was, wenn die schmerzhafte Infektion trotzdem wieder kommt? Könnte eine Impfung Abhilfe schaffen?

Osnabrück | 2012 und 2013 befragte die Krankenkasse Barmer GEK ihre weiblichen Versicherten ab zwölf Jahren: In beiden Jahren gaben etwa neun Prozent von ihnen an, eine akute Blasenentzündung zu erleben. Zwischen einem und fünf Prozent der Frauen leiden sogar unter chronischen Harnwegsinfektionen, heißt es in einem Bericht des Ärzteblattes. Die Möglichkeit, sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.