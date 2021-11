Tipps vom Psychologen : Ich schieß dich tot! Warum Kinder gewalttätige Spiele lieben

Cowboy und Indianer, Ritterkämpfe, „Squid Game“: Kinder spielen oft brutal. Tim Rohrmann, Professor für Kindheitspädagogik, erklärt, wann Eltern eingreifen sollten.

Hildesheim | „Peng, du bist tot!“ Wie vom Blitz getroffen, kippt der Sechsjährige um. Sein Freund jubelt, die Spielzeugpistole in der Hand. Wenn Kinder im Spiel kämpfen und töten, wirkt es oft martialisch. Da werden Feinde abgeschossen, Puppenköpfe an Stühle geknallt oder Monster zerfleischt. Eltern stehen mitunter besorgt daneben und fragen sich: Ist das in Ordnu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.