Hoffnungsträger Humus : Zu Gast bei Olaf Jantzen aus Kesdorf bei Eutin: Landwirte als Klimaschützer?

Um ihre Klimaziele zu erreichen, setzt die Landwirtschaft auch auf Humus. Doch wie viel bringt der Aufbau organischer Substanz auf deutschen Äckern?

Kesdorf/Kiel/Braunschweig | Im Frühjahr wollte Olaf Jantzen es wissen: Der Biolandwirt aus Kesdorf bei Eutin beauftragte eine Firma, seinen Ackerboden zu analysieren. Der Humusanteil auf den untersuchten Flächen lag mit 2,5 Prozent im mittleren Bereich – da geht noch was. Wenn Jantzen es schafft, hier in den nächsten Jahren mehr Humus aufzubauen, wird ihm das in Form von CO2-Zer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.