Harry Potter in Hamburg : Wie Anita Maria Gramser zur Schulleiterin Minerva McGonagall wird

Nun soll endlich Premiere mit „Harry Potter und das verwunschene Kind“ gefeiert werden. Dafür wird derzeit geprobt – ein Blick in die Maske.

Hamburg | Sich im Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburg hinter der Bühne zurechtzufinden, ist gar nicht so leicht. Über verwinkelte Gänge biegt man mal links, mal rechts ab und gelangt schließlich zur Maske. Dort wartet Kevin Vedder auf die Schauspielerin Anita Maria Gramser – sie spielt in der „Harry Potter und das verwunschene Kind“-Inszenierung, die in zwei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.