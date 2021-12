Steigende Lebensmittelpreise : Wenn Eltern sich kein Obst und Gemüse mehr leisten können

Die Zahl der übergewichtigen Kinder steigt rasant. Oft fehlt ihnen das Gefühl, was der eigene Körper braucht. Gemeinsames Kochen kann helfen, wie ein Projekt aus Güstrow zeigt. Doch steigende Lebensmittelpreise erschweren die Arbeit.

Güstrow/Kiel | Es ist später Vormittag an einem Montag Ende Oktober, als Ronald Janda noch an seinem Schreibtisch im Büro sitzt. Er muss gleich los in den Supermarkt, um für das Mittagessen frische Lebensmittel einzukaufen. Noch aber geht er die Kassenbons der vergangenen Tage durch, schaut, was er ausgegeben hat, trägt dies in eine Liste ein und heftet sie in einem...

