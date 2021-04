Paartherapeutin erklärt : Darum sind wir zu unserem Partner manchmal so gemein

Vor allem zu dem Mensch, den wir am meisten lieben, können wir so fies sein, wie zu fast keiner anderen Person. Warum?

Berlin | "Mit meinem Freund kann ich keinen Wanderurlaub machen, der ist viel zu unsportlich." "Sorry, dass wir so spät sind. Sie braucht immer ewig, um sich fertig zu machen. Ich warte auch schon lange" "Nicht mal diese Kleinigkeit bekommst du hin. Alles muss ich selber machen." "Da bist du genau wie dein Vater." Autsch. Wenn der eigene Partner so...

