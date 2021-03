Mit Apps und Selbstdisziplin : Fünf einfache Tipps: So verbringen Sie weniger Zeit am Smartphone

Verbringen Sie zu viel Zeit mit Ihrem Handy? Mit diesen Tipps können Sie Ihre Smartphone-Zeit verringern.

Hamburg | In einer Umfrage der Agentur Quisma aus dem Jahr 2018 bezeichnete sich jeder vierte Deutsche selbst als Smartphone-süchtig. Durch die Corona-Pandemie ist die Zeit am Handy weltweit so stark angestiegen wie in den letzten Jahren zusammen. Durchschnittlich vier Stunden und zehn Minuten verbringen wir laut einer Statistik der Marktanalysefirma App Annie ...

