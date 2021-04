Laschet gegen Söder : Eine Kanzlerkanditatur abseits der Corona-Pandemie

Während des Kandidatengerangels hat sich der Fokus immer weiter vom Infektionsgeschehen wegbewegt.

Flensburg | Zugegeben: Der Kampf um die Kanzlerkandidatur in der Union wirkte zunächst wie eine weitere, unnötige Zumutung mitten in der dritten Welle der Pandemie. Als sich Ende vergangener Woche plötzlich Markus Söder aus der Deckung wagte und schließlich den offenen Konflikt mit Armin Laschet suchte, schien das wirklich als das Letzte, was dieses Land jetzt no...

