Im Ausland berühmt : Diese zehn deutschen Superstars kennt hierzulande keiner

Von Zazie Beetz über Jannine Weigel bis Wilma Elles: Im Ausland sind sie Stars, in Deutschland nahezu unbekannt. Diese zehn Promis haben außerhalb ihres Heimatlandes Karriere gemacht.

Flensburg | In Deutschland können sie vermutlich unbehelligt auf der Straße unterwegs sein, im Ausland warten dagegen Fans und Medienrummel. Diese zehn Deutschen sind außerhalb ihres Heimatlandes berühmt geworden. 1. Daniel Lindemann Ein Austausch brachte ihn in das Land, in dem er ein Star werden sollte: Daniel Lindemann studierte in Bonn Asienwissen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.