Elf Streaming-Tipps : Von „King of Queens“ bis „Der Tatortreiniger“: Diese Serien machen gute Laune

Von „The Big Bang Theory“ bis „Sex Education“: Diese Comedy-Serien helfen gegen Corona-Blues. Eine Auswahl.

Berlin | In unserer Auswahl an Comedy-Streams finden Sie einige Klassiker, aber auch Geheimtipps, die garantiert gute Laune machen. 1. „The Big Bang Theory“ (Amazon, Netflix) Sheldon Cooper (Jim Parsons) hätte mit Corona womöglich kein Problem. Maske, Abstand und strenge Hygiene: Der Hypochonder und Sozialphobiker wäre in seinem Element – man denke nur a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.