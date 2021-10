Rekonstruktionsversuch : Beethoven aus dem Computer – Was ist dran an seiner 10.?

Ein Team von Musikern, Wissenschaftlern und IT-Experten gibt vor, Teile der 10. Sinfonie von Ludwig van Beethoven nachkomponiert zu haben. Das Projekt ist umstritten – und dürfte dem realen Werk nur mäßig nahekommen.

Bonn | Es gibt kaum einen Komponisten, über den wir so viel wissen wie über Ludwig van Beethoven, auch wenn viele Details seines Lebens bis heute ein Rätsel sind. Wer die Widmungsträgerin der 1810 entstandenen Klaviermusik „Für Elise“ ist, liegt im Dunkel der Vergangenheit. Auch wer die „unsterbliche Geliebte“ war, der er in größter Leidenschaft einen Brief ...

