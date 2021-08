Angela Merkels ehemalige Lehrerin : Erika Benn vergibt Note für Kanzlerschaft: „Sie hat sich Mühe gegeben“

Russisch gehörte zu den Paradefächern der Schülerin und späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre frühere Lehrerin Erika Benn erinnert sich.

Templin | Nur kurz nach ihrer Geburt in Hamburg siedelten Angela Merkels Eltern, der Pastor Horst Kasner und die Lehrerin und spätere Kommunalpolitikerin Herlind Kasner, in die DDR über. In Templin wuchs die spätere Bundeskanzlerin auf und entwickelte sich zu einer hervorragenden Schülerin. Herausragend waren ihre Leistungen im Fach Russisch, in dem sie von ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.