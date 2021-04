Drei Wege zum gleichen Ziel : Bauern jammern nur? Von wegen! Diese Landwirte sind glücklich

Es gibt sie noch – glückliche Bauern! Unsere Redaktion hat drei von ihnen gefunden und nach ihrem Glücksrezept gefragt.

Flensburg | Was ist eigentlich noch übrig geblieben vom einst stolzen Beruf des Landwirts? Viele Bauern fühlen sich zunehmend zerdrückt zwischen Verbraucherwünschen, Marktrealitäten und politischen Vorgaben. Über den Höfen liegt eine große Ohnmacht, so scheint es. Geht es auch anders? Eine Spurensuche nach dem Glück der Bauern in Norddeutschland: NIEDERSACHSEN...

