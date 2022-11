Die Fußball-WM 2022 in Katar Foto: imago images/Christian Ohde up-down up-down Logo xl Logo xl Anschauen oder wegschauen? Umfrage: Werden Sie die WM 2022 in Katar boykottieren? Von Christian Ströhl | 17.11.2022, 14:00 Uhr

Nie war eine Fußball-Weltmeisterschaft umstrittener als die WM 2022 in Katar. Keine Spur von Vorfreude auf ein Fußballfest – gerade in Deutschland. Wir wollen wissen: Werden Sie die WM 2022 in Katar boykottieren?