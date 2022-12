Logo xl Logo xl Heribert Prantl im Mai 2022 bei der Verleihung des Memminger Freiheitspreises. Foto: imago images/Nordphoto up-down up-down Zuversicht in schweren Zeiten Heribert Prantl: Warum Hoffnung bedeutet, zu handeln Von Sina Wilke | 22.12.2022, 14:00 Uhr

Die Zeiten sind schwierig, also her mit der Hoffnung! Der Journalist Heribert Prantl erklärt, warum Hoffnung nie naiv ist, weshalb Hoffnungslosigkeit die Demokratie gefährdet und was ihn politisch zuversichtlich stimmt.