Das Inklusionshotel Seeloge liegt direkt am Großen Eutiner See. Foto: Zeitenspiegel Inklusionshotel Seeloge in Eutin Wo ein Handicap kein Einstellungshindernis ist Von Bernd Hauser | 27.10.2022, 14:00 Uhr

Am Großen Eutiner See wurde ein ganz besonderes Hotel eröffnet. Es ist nicht nur barrierefrei, in dem Inklusionshotel Seeloge arbeiten auch viele Mitarbeiter mit körperlichen und geistigen Behinderungen, deren Arbeitskraft anderswo nur selten gefragt ist.