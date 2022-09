Immer mehr Autoren glauben an die erfinderische Tatkraft der Menschen – und zeichnen ein hoffnungsvolleres Bild der Zukunft. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Logo xl Logo xl Gegen Apokalypse und Pessimismus Warum die Welt vielleicht doch nicht untergeht Von Thomas Schmoll | 22.09.2022, 14:00 Uhr

Während Klimaaktivisten den Untergang der Welt heraufbeschwören, schreiben der Thinktank Club of Rome, Blogger Jan Hegenberg und Kabarettist Vince Ebert dagegen an. Die verbindende These dieser drei neuen Bücher: Der Mensch ist zu schlau, um sich mit seinem Untergang abzufinden.