Sekt statt Selters? In manchen Städten kann man sich den mit 1000 Euro im Monat durchaus noch leisten. Foto: Unsplash/ alevision.co Deutsche Kaufkraft im Ausland Sieben Städte, in denen Sie mit 1000 Euro im Monat fürstlich leben können Von Sören Becker | 22.12.2022, 14:00 Uhr

Miete? Teuer. Lebensmittel? Teurer. Energie? Unbezahlbar. So ist die Lage in Deutschland derzeit, doch in vielen anderen Ländern kann man von 1000 Euro im Monat gut leben.