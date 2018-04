Ab Ende Juni : «Wolfenstein II: The New Colossus» auf der Switch

1992 legte das Spiel Wolfenstein 3D den Grundstein für eine langlebige Reihe von Ego-Shootern, die sich bis heute fortsetzt. Ende Juni erscheint «Wolfenstein II» auf Nintendos Erfolgskonsole Switch.

von dpa

25. April 2018, 11:20 Uhr

Bethesdas Shooter «Wolfenstein II: The New Colossus» wird am 29. Juni für Nintendos Konsole Switch erscheinen. Wie Publisher Bethesda erklärt, wurde der Titel für die Switch angepasst.

Spieler können B.J. Blaskowicz nun auch unterwegs im Mobil-Modus gegen die Soldaten des Regimes ins Feld schicken. Einen Preis nannte Bethesda noch nicht.