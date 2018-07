Komm-mach-mint.de : Website informiert über MINT-Studiengänge

In den naturwissenschaftlichen Studiengängen braucht es mehr Frauen. Eine Webseite versorgt jetzt interessierte Abiturientinnen mit allen wichtigen Infos rund um die sogenannten MINT-Fächer.

von dpa

19. Juli 2018, 05:02 Uhr

Die Naturwissenschaften bieten allerlei spannende Studien- und Berufschancen. Aber was steckt eigentlich genau hinter dieser Abkürzung MINT, welche Berufe kann ich erlernen, und wie erreiche ich meine Ziele am besten?

Antworten darauf bietet die Website komm-mach-mint.de , ein Angebot des nationalen Pakts für Frauen in MINT-Berufen. Die Website will junge Frauen am Ende der Schulausbildung für ein Studium in Mathematik, Informatik, den Naturwissenschaften oder in einem technischen Studiengang begeistern.

Dafür gibt es einen Überblick über das Fachangebot, eine Auswahl an deutschlandweiten Aktivitäten des Netzwerks und auch eine Auswahl von Selbsteinschätzungstests für Studiengänge an etlichen deutschen Hochschulen. Im Bereich MINT-Life finden sich außerdem Interviews mit Frauen in Mint-Berufen, ein Podcast und eine Auswahl an brauchbaren Apps für naturwissenschaftliche Arbeit.