Dienstleistungen : Uber startet Essenlieferdienst Eats in Berlin

Essen nach Hause liefern - das ist in der Corona-Pandemie zu einem lukrativen Geschäft geworden. Nun legt auch der Fahrdienst-Vermittler Uber los.

London/Berlin | Uber ist nun auch im Geschäft mit Essenslieferungen in Deutschland aktiv. Der Fahrdienst-Vermittler startete am Mittwoch seinen Dienst Uber Eats in Berlin. Zum Auftakt ist das Liefergebiet auf das Zentrum der Stadt beschränkt, mehr als 200 Restaurants machen mit. Am Ausbau werde bereits gearbeitet, teilte Uber mit. Uber hatte den Deutschland-Sta...

