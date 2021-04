Microsoft : Surface Laptop 4 mit „eigenen“ Ryzen-Prozessoren

Bereits das Surface Laptop 3 gab es mit AMD-Ryzen-Prozessoren, die auf das Notebook zugeschnitten waren. Nun startet eine Neuauflage der Kooperation zwischen dem Chiphersteller und Microsoft.

München | Microsoft hat wieder ein Notebook angekündigt, in dem speziell an den Rechner angepasste AMD-Prozessoren stecken. Das Surface Laptop 4 ist in der Größe 13,5 Zoll mit modifizierten Sechs- oder Achtkern-Chip (Ryzen 5 4680U oder Ryzen 7 4980U) zu haben. Im 15-Zoll-Modell gibt es nur den Ryzen 7 mit acht Kernen. Damit sollen besonders lange Laufzeiten von...

