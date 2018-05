Probleme im Handynetz : Störung bei O2: Zahlreiche Beschwerden auch am Mittwoch

O2 hat mit einer deutschlandweiten Störung in seinem Mobilfunknetz zu kämpfen. Der Grund ist ein Softwarefehler.

von Maximilian Matthies

16. Mai 2018, 10:06 Uhr

Hamburg | Die massive Störung im Mobilfunknetz des Telefonanbieters Telefonica O2 ist offenbar auch am Mittwochmorgen noch nicht behoben. Auf der Seite allestörungen.de liefen weiterhin zahlreiche Beschwerde-Meldungen von O2-Kunden auf. Angezeigt wurde, dass mehrere große Städte in Deutschland betroffen seien, darunter waren im Norden Hamburg, Hannover, Oldenburg, Bremen, Kiel und Rostock. Auf Anfrage unserer Redaktion konnte die O2-Pressestelle am Mittwochmorgen keine weitere Angaben zu der Störung machen.

Einige Informationen gab das Unternehmen über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Demnach seien die Beeinträchtigungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung eingegrenzt worden.

1/2 Inzwischen konnten unsere Techniker die Beeinträchtigung eingrenzen, so dass für betroffene Kunden die mobile Telefonie und Datennutzung in weiten Teilen wieder möglich ist. Unsere Techniker führen heute Nacht weitere Maßnahmen durch, um die gewohnte Netzversorgung — o2 Deutschland (@o2de) 15. Mai 2018

Zu der Ursache haben wir leider keine Infos. ^ND — o2 Deutschland (@o2de) 15. Mai 2018

Aktuell ist deine Leitung aber wieder online. Es liegen Störungen im Bereich Hamburg vor, das muss nur nicht heißen, dass auch dein Anschluss betroffen ist. ^YG — o2 Deutschland (@o2de) 16. Mai 2018

O2 teilte mit, dass die stundenlange Störung am Dienstag von einem Software-Fehler ausgelöst worden sei. Die "Einschränkungen" beim Telefonieren und mobiler Internet-Nutzung hätten vor allem Kunden betroffen, die sich im Laufe des Tages neu ins Internet einbuchten, zum Beispiel aus dem Flugmodus. Erste Beschwerden von Nutzern gab es am frühen Nachmittag, O2 erklärte die Probleme kurz vor Mitternacht für behoben. Auch Nutzer von Marken wie Aldi Talk, Fonic oder Blau, die auf dem Telefonica-Netz aufsetzen, waren von den Ausfällen betroffen.