Archäologie : Spektakuläre Neanderthaler-Funde in Höhle in Italien

Zehntausende Jahre alte Überreste von Urmenschen: In der Guattari-Höhle in Italien haben Forschende einen außergewöhnlichen Fund gemacht.

Rom | Es sind uralte Schädelreste und Knochenteile von Höhlenmenschen, die die Forscher in Italien begeistern: In der Guattari-Höhle am Circeo-Berg zwischen Rom und Neapel haben Wissenschaftler bei neuen Untersuchungen Überreste von weiteren neun Neanderthalern gefunden. Bereits seit Ende der 1930er Jahre war die Küstenregion als wichtige Fundstätte für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.