Astronomie : Sonde „Solar Orbiter“: Erste Filme von Sonneneruptionen

Die Daten waren Monate unterwegs - nun liegen die Filme der Weltraumsonde „Solar Orbiter“ vor. Sie zeigen Partikeleruptionen, die von der Erde aus gesehen hinter der Sonne stattfinden.

Darmstadt | Die Weltraumsonde „Solar Orbiter“ hat bei ihrer Mission erste Filme von Partikeleruptionen aus der Sonnenatmosphäre aufgenommen. Einige dieser Eruptionen seien von mehreren Instrumenten an Bord bei einem Vorbeiflug an der Sonne nachgewiesen worden, teilte die die europäische Weltraumbehörde Esa am Montag mit. Die vom Esa-Missionsbetrieb im Kontr...

