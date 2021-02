Mit Joystick und Schnauze : Schweine können Computerspiele bedienen

Für den Flugsimulator reicht es vielleicht noch nicht, aber die Anlagen sind da: Schweine zeigen sich äußerst geschickt im Umgang mit dem Joystick beim Videospiel.

New York | Schweine können einer neuen Untersuchung zufolge Computerspiele bedienen - per Joystick. Wissenschaftler der Purdue University im US-Bundesstaat Indiana trainierten vier Schweine darauf, den Joystick mit ihrer Schnauze so zu bewegen, dass sie einen C...

