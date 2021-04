Computer : Samsung präsentiert neue Notebook-Modelle

Das südkoreanische Unternehmen hatte sich vor einigen Jahren mit seinen Notebooks vom deutschen Markt verabschiedet. Nun kehrt Samsung mit neuen Modellen zurück.

Schwalbach | Der Elektronik-Riese Samsung hat seine Rückkehr auf den Notebookmarkt in Deutschland mit neuen Spitzenmodellen untermauert. Auf dem Online-Event „Samsung Unpacked“ stellte der Konzern am Mittwoch mit dem „Galaxy Book Pro“ und dem „Galaxy Book Pro 360“ zwei neue Baureihen vor, die am oberen Ende des Leistungsspektrums angesiedelt sind. Samsung ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.