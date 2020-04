Online-Shooter : «PUBG» und EA-Sportspiele kommen auf Google Stadia

Fußball, Basketball oder Rugby: Googles Streamingkonsole Stadia hat neue Titel im Angebot.

29. April 2020, 14:33 Uhr

Googles Spiele-Streamingdienst Stadia bekommt weitere populäre Spiele hinzu. Der Online-Shooter «Playerunknown's Battlegrounds» (PUBG) gehört ab sofort zum Katalog des kostenpflichtigen Zugangs Stadia Pro.

Stadia-Spieler können nun mit einigen Einschränkungen via Crossplay gegen andere Konsolenspieler antreten. Erstmals gibt es mit «PUGB» auch die «Click to Play»-Funktion, mit der Spieler per Klick auf einen Link direkt ins laufende Spiel einsteigen können.

Bis Jahresende wächst der Stadia-Katalog außerdem um weitere Titel an, darunter EAs «FIFA» und «Madden NFL», «Star Wars Jedi Fallen Order», «Zombie Army 4» oder «Rock of Ages 3». Wobei bislang unklar ist, welche Ausgabe von «FIFA» und «Madden NFL» verfügbar sein werden. Üblicherweise gibt es im Sommer («Madden») und Herbst («FIFA») die neuen Versionen. Welche im Stadia-Katalog landen, verrät Google noch nicht explizit.