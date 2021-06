Fotoplattform : Pinterest bringt mehr Shopping-Funktionen nach Deutschland

Ursprünglich war Pinterest dazu da, um Fotos und Ideen über Mode und Möbel zu teilen. Doch mit zunehmendem Erfolg wurde die App in den USA auch zur Shopping-Plattform. Bald auch in Deutschland?

San Francisco | Die Foto-App Pinterest will auch in Deutschland stärker zur Shopping-Plattform werden. Zu den vorgestellten Neuerungen gehört, dass man die Kamera auf einen Gegenstand richten kann und ähnlich aussehende Ware von Händlern angezeigt bekommt. Mit dem Shopping-Modus können in Fotos zum Beispiel von Inneneinrichtung Artikel markiert werden, die man kau...

