Tablet-Test : Neues iPad Pro verwischt die Grenze zum Laptop

Nur zum Lesen von E-Books, Surfen im Netz oder Streamen von Filmen ist das neue iPad Pro eigentlich viel zu schade - und auch zu teuer. Mit dem neuen M1-Chip ist es zu Höherem berufen.

Berlin | Das neue iPad Pro spielt nun in der gleichen Liga wie die neusten Mac-Modelle, zumindest was den Hauptprozessor angeht. Das Tablet ist nämlich von Apple mit dem mächtigen M1-Chip ausgestattet worden. Er steckt auch in den neusten Ausgaben des Mac Mini, Macbook Air, Macbook Pro und im neuen 24-Zoll-iMac. Allerdings schreckt Apple davor zurück, die P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.