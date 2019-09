Overwatch und SNES-Klassiker : Neue alte Spiele für die Switch

Spieleklassiker wie «Super Mario World» haben teils mehr als 20 Jahre auf dem Buckel - und machen doch noch immer großen Spaß. Jetzt gibt es diesen und andere alte Schätzchen auch für die Switch.

Avatar_shz von dpa

05. September 2019, 12:26 Uhr

Die Spieleflut für Nintendos Switch reißt nicht ab. Wie immer finden sich unter den aktuellen Neuankündigungen für die unterwegs wie daheim nutzbare Konsole aber nicht nur taufrische Titel - sondern auch viele aufgewärmte Klassiker.

Gleich 20 alte Schätze der 90er-Jahre-Konsole Super Nintendo (SNES) auf einen Schlag gibt es ab Freitag (6. September): Zu den Highlights gehören «A Link to the Past», für viele Fans eins der besten «Zelda»-Spiele überhaupt, «Super Mario World» und das futuristische Rennspiel «F-Zero». Die Download-Titel sind Teil von Nintendos kostenpflichtigem Online-Dienst, einzeln bezahlen müssen Abonnenten dafür dann nicht mehr.

Shooter und Schwerter

Deutlich neuer als die SNES-Klassiker ist Blizzards populärer Mehrspieler-Shooter «Overwatch», bisher nur für PC und die Konsolen Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Ab 15. Oktober gibt es die bunte Ballerei nun auch für die Switch.

Schon vorher, nämlich am 24. September erscheint mit «Jedi Knight 2: Jedi Outcast» ein Klassiker aus der Welt der «Star Wars»-Spiele. Und wer lieber historisch korrekter Klinge kämpft als mit dem Lichtschwert, der wird vielleicht mit «Assassin's Creed: The Rebel Collection» glücklich. In dem Paket, das am 6. Dezember erscheint, stecken mit «Black Flag» und «Rogue» zwei ebenfalls nicht ganz neue, aber doch sehr beliebte Episoden der Reihe.