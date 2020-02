Knuddelige Inkas : Mit «Tales of Inca 2: New Adventures» über Stock und Stein

Eine Welt entdecken, ein Volk entwickeln - alles möglich in «Tales of Inca 2». Und das Aufbauspiel bringt noch einen entscheidenden Trick für Spieler mit wenig Zeit mit.

Avatar_shz von dpa

12. Februar 2020, 10:16 Uhr

Es gibt Spiele mit ordentlich Zeit- und Handlungsdruck - und es gibt «Tales of Inca 2: New Adventures». Das Klick- und Entwicklungsabenteuerspiel richtet sich ausdrücklich an Gelegenheitsspieler. Wer will, kann es nämlich entspannt und komplett ohne Zeitdruck spielen.

Auf Spieler von «Tales of Inca 2» warten einfach gehaltene und dennoch abwechslungsreiche Landschaften. Auf Anweisungen des Schamanen werden Inkas durch Feld, Wald und Flur gesteuert. Entdecken, erforschen, Rätsel lösen - unzählige Aufgaben warten. Wie beim Vorgänger «Tales of Inca: Verschollenes Land» soll ein Auszeichnungssystem für die Langzeitmotivation sorgen.

Angepasst an die Zielgruppe sind die Rätsel nicht sehr schwierig sondern eher unterhaltend. Echte historische Bezüge sucht man selbstverständlich vergeblich. Optisch wirkt das Spiel mit seinen knuddelligen Figuren und den knalligen Farben insgesamt wie ein interaktiver Comic.

«Tales of Inca 2: New Adventures» gibt es nur als PC-Version für rund 10 Euro. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht.