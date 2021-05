Reise zwischen die Zeilen : „Lost Words: Beyond the Page“: Gedankenreise durchs Tagebuch

Tagebücher enthalten die tiefsten Geheimnisse - das weiß auch, wer noch nie eines geschrieben hat. Die Erzählungen der jungen Isabelle werden in „Lost Words: Beyond the Page“ zur Spielwelt.

Berlin | Auf den ersten Blick sind Tagebücher nur ein Haufen mit alltäglichen Geschichten vollgeschriebener Seiten - häufig steckt aber mehr dahinter. In „Lost Words: Beyond the Page“ geht es nun in Form eines Jump’n’Runs auf die Reise zwischen die Zeilen. Die englischen Entwicklerstudios Sketchbook und Fourth State haben sich dazu namhafte Unterstützung ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.