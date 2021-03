Jungunternehmen : Israels Start-ups: Rekord bei Europäischen Investitionen

Start-ups aus Israel stehen hoch im Kurs in Europa. Noch nie erhielten die Tech-Firmen aus den europäischen Ländern so viel Investitions-Kapital wie im vergangenen Jahr.

Tel Aviv | Europäische Investitionen in israelische Start-ups waren im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise so hoch wie nie zuvor. Im Jahr 2020 investierten 195 europäische Förderer umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro in junge Unternehmen in Israel, wie eine Analyse der Marktforschungsfirma IVC Research Center ergab. Das ist fast viermal so viel wie i...

