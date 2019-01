Spiele für iPhone und iPad : iOS-Game-Charts: Knobeln, regieren und surfen

Diese Woche locken die iOS-Game-Charts mit einem Rätselspiel für kluge Köpfe und einer makabren Wirtschaftssimulation für Nachwuchsdiktatoren. Ein Geschicklichkeitsspiel führt auf eine halsbrecherische Reise durch die Wüste - auf einem Surfbrett.

von dpa

31. Januar 2019, 14:48 Uhr

Abenteuer und Knobelei pur in den Top Ten der iOS-Games: «Layton: Geheimnisvolles Dorf» und «Tropico» verlangen den Spielern viel Hirnschmalz ab. In «Alto's Odyssey» wird die Geschicklichkeit auf die Probe gestellt.

Das Spiel «Layton: Geheimnisvolles Dorf» (10,99 Euro) von Level-5 Inc. basiert auf den Rätselbüchern der Reihe «Atama no Taisou» (wörtl.: «Kopfgymnastik») des Japaners Akira Tago. Die App bringt mehr als 100 Kopfnüsse mit, darunter Schieberätsel, Streichholzrätsel und sogar Trickfragen, die den Spielern Beobachtungsgabe, Logik und kritisches Denken abverlangen. Das Originalspiel erschien bereits 2008 und wurde jetzt in HD für mobile Geräte umgesetzt.

In die Rolle eines sinistren Diktators eines korruptes Landes in der Karibik schlüpft man in dem Spiel «Tropico» (12,99 Euro) von Feral Interactive Ltd. Ziel ist es, einen maroden Staat, der über massenhaft Rohstoffe verfügt, in eine reiche Vorzeige-Diktatur zu verwandeln.

In Alto's Odyssey (0,49 Euro) von Snowman gleitet der Spieler auf einem Surfbrett durch eine im Scherenschnitt-Stil animierte Wüste und vollzieht dabei waghalsige Flug- und Sprungmanöver. Man surft durch Weinreben, sprintet auf Heißluftballons oder surft an hohen Felswänden entlang. Bei diesem Spiel besteht Suchtgefahr!

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Alto's Odyssey Snowman 0,49 5 Football Manager 2019 Mobile SEGA 7,99 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Alien: Blackout D3PA 5,49

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 4 Alto's Odyssey Snowman 0,49 5 Football Manager 2019 Mobile SEGA 7,99 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Alien: Blackout D3PA 5,49

Meistgeladene iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 2 Grass Cut Voodoo kostenlos 3 Brawl Stars Supercell kostenlos 4 Drive and Park SayGames LLC kostenlos 5 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 6 Happy Glass Lion Studios kostenlos 7 Stickman Hook MADBOX kostenlos 8 Fire Balls 3D Voodoo kostenlos 9 Subway Surfers Kiloo kostenlos 10 Polysphere Playgendary kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 3 Die Legenden von Andor USM 5,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Alto's Odyssey Snowman 0,49 6 Tropico Feral Interactive Ltd 12,99 7 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99 8 Hidden Folks Adriaan de Jongh 1,09 9 The Room Fireproof Games 1,09 10 Samorost 3 Amanita Design s.r.o. 2,29

Meistgeladene iPad Games