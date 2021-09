Aus dem App Store : iOS-Game-Charts: Bilderrätsel lösen und Recht sprechen

Der Gerichtssaal gehört den Rätselfans unter den Gamern. Die suchen in dieser Woche Beweise, um gefährlichen Tätern auf die Schliche zu kommen. Andere machen lieber Gehirntraining.

Berlin | Bereit, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen? In dieser Woche schlüpfen Gamer in die Rolle des Richters und bestimmen mit ihrer Entscheidung das Schicksal von Verdächtigen. Doch wer ist wirklich schuldig? „Be The Judge“ ist ein „Ethical Puzzle“ in bunter Comic-Grafik. Die Aufgabe besteht darin, den wahren Täter zu finden. Dazu musst du den kleine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.