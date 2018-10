Beliebte iOS-Spiele : Game-Charts: Strategietraining und eine Reise ins Jahr 1930

Strategie- und Rollenspiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Zwei Neulinge stürmen sogar auf die oberen Plätze. Und ein iOS-Game begeistert die Nutzer immer noch damit, dass sie ein Glas zum Lächeln bringen müssen.

von dpa

11. Oktober 2018, 15:28 Uhr

In den Game-Charts weht ein frischer Wind. Einige Spiele haben ihre Konkurrenten verdrängt. Für Aufsehen sorgt vor allem ein Neuling: «logi.»

Es handelt sich um ein Puzzle-Spiel, das bei den iOS-Nutzern auf große Begeisterung stößt. In den Top Ten der meistgekauften iPad-Games landet es auf Anhieb auf dem neunten Platz. In der Liste der beliebtesten iPhone-Spiele liegt die App sogar unter den ersten drei. Von den Nutzern verlangt sie strategische Fähigkeiten und Geschick ab. Es gilt, Objekte so zu rotieren, dass der als Logi bezeichnete Kreis sein Ziel erreicht.

Als Neuling macht auch «Murder in the Alps» auf sich aufmerksam. Das Spiel belegt den vierten Platz der meistgeladenen iPad-Games. Wer sich darauf einlässt, begibt sich in das Jahr 1930 und taucht in eine Geschichte ein, die mit dem Verschwinden eines Hotelgastes beginnt. Die Spieler werden so zu Detektiven und können viele spannende Orte erkunden, unter anderem die Alpen.

Nicht weniger Spaß bereitet «Happy Glass». Bei dem Spiel gilt es, ein leeres Glas wieder zum Lächeln zu bringen. Man muss eine Linie ziehen, damit das ausströmende Wasser im Behälter landet. Das ist schwieriger, als es sich anhört. Je nach Level müssen die Spieler ihre ganze Kreativität unter Beweis stellen.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 logi. ÇİZGİOFİSİ 0,49 4 Evoland Playdigious 0,49 5 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99 6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 7 Pou Paul Salameh 2,29 8 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 9 Evoland 2 Playdigious 2,29 10 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Happy Glass Lion Studios kostenlos 2 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 3 Wind Rider! Voodoo kostenlos 4 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos 5 Helix Jump Voodoo kostenlos 6 Placemino Dan Hu kostenlos 7 Slices Good Job Games kostenlos 8 Mein Zuhause - Entwerfe Träume Zentertain Ltd. kostenlos 9 Galaxy Shooter 3 Dan Hu kostenlos 10 Fortnite Epic Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Geheimakte: Tunguska Animation Arts Creative Gmbh 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Planescape: Torment Overhaul Games 10,99 5 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 6 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 7 Layton: Geheimnisvolles Dorf Level-5 Inc. 10,99 8 Geheimakte 2: Puritas Cordis Animation Arts Creative Gmbh 4,49 9 logi. ÇİZGİOFİSİ 0,49 10 Mini Metro Dinosaur Polo Club 3,49

Meistgeladene iPad-Games