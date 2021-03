Ab Mai : Facebook startet Zusammenarbeit mit Medien aus Deutschland

Rund eine Milliarde Dollar will Facebook in sein neues News-Angebot in Deutschland stecken. Und setzt auf langfristige Zusammenarbeit mit führenden Medienhäusern.

Hamburg | Facebook wird von Mai an Nachrichteninhalte von zahlreichen Verlagen und Medienmarken aus Deutschland in einem eigenen Bereich präsentieren. Das kündigte der Internet-Konzern am Montag in Hamburg an. „Wir werden die kommenden drei Jahre weltweit rund...

