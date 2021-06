Games : Entwickler von „Pokémon Go“ kündigen „Transformers“-Spiel an

Die Verhandlungen mit dem Rechteinhaber Hasbro zogen sich über Jahre hin. Nun wollen die Macher von „Pokémon Go“ über das Smartphone virtuelle „Transformers“-Roboter auf die reale Straße bringen.

San Francisco | Die Macher des Smartphone-Spiels „Pokémon Go“ versuchen sich an den „Transformers“. Noch in diesem Jahr soll ein Spiel herauskommen, in dem man gegen virtuelle Roboter kämpfen muss, die auf dem Display in realen Umgebungen auftauchen, wie die Entwicklerfirma Niantic am Montag ankündigte. Zunächst soll eine Gruppe von Testspielern in Neuseeland „Tra...

