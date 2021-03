Klimawandel : DWD: 2020 war auch weltweit zweitwärmstes Jahr

Die Folgen des Klimawandels war 2020 auch in Deutschland deutlich spürbar. Laut Experten war es acht Monate zu trocken und vier Monate zu nass. Und diese Klimaextreme dürften erst der Anfang sein.

Offenbach am Main | Der Einfluss des Klimawandels auf das Wetter in Deutschland und weltweit wird nach Einschätzung von Experten immer deutlicher erkennbar. So war das Jahr 2020 nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht nur das zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland, sondern auch weltweit. Die Meereisfläche in der Arktis erreichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.